“Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Kasten Adam Öldürme”, “Yağma”, “Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Tehdit”, “Darp”, “Kasten Yaralama”, “İş Yeri Kurşunlama” gibi suçları işledikleri tespit edilen ve örgütle iltisaklı şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınması amacı ile başlatılan operasyon, Adana merkezli olmak üzere Antalya, Mersin ve Ankara illerinde toplam 43 adrese eş zamanlı düzenlendi.

SİLAH VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 10 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ve çok sayıda tabanca mermisi, 16 adet av tüfeği, nakit para, çok sayıda senet ve doküman, 5 adet sinyal kesici cihaz, 1 adet telsiz ve şarj cihazı

6136 SKM kapsamına giren kılıç ve bıçaklar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.