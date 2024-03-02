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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Yerlikaya son dakika: Sibergöz 23 operasyonlarında Adana merkezli 20 ilde operasyon: 146 gözaltı! - Son dakika Adana haberleri

        Adana merkezli 20 ilde operasyon: 146 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-23" operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:27
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        Adana merkezli 20 ilde operasyon: 146 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı "Sibergöz-23 operasyonları düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre operasyon kapsamında şüphelilerin, "Meta Trader-4", "Meta Trader-5" ve "Vakıf Capital Yatırım" isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla "Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç" sağlamak bahanesiyle iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarından gerçek olmayan kazançları gösterip para talep ettikleri, yaklaşık 1 milyar lira hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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        Zanlıların, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda, 146 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, ⁠35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 596 bin lira ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Ayrıca yaklaşık 300 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlem başlatıldı.

        Yerlikaya, açıklamasında "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız️. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, operasyonlara ait görüntüleri de paylaştı.

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