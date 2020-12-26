Kovalamacayla yakalanan "yankesicilik" şüphelisi tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Caddesi'nde, Zeliha H. (19) durakta otobüs beklediği sırada çantasından bir kişinin cep telefonunu aldığını fark etti.Zanlının kaçtığını gören Zeliha H, çevredekilerden yardım istedi.Bunun üzerine vatandaşlar zanlının peşine düştü. Bölgedeki polis ekipleri de durumu fark edip kaçan zanlıyı kovalamacayla yakaladı.Kadir Ç. olduğu belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin tamamladığı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Polis, zanlının kaçarken yola attığı cep telefonunu da bularak sahibine teslim etti.