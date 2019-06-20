20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da yaklaşık 50 bin dekar alanda ekimi yapılan kavunda hasat sürüyor. Turfanda kilogramı 3-4 liradan satılan ve şu anda 1-1,5 liradan alıcı bulan ürün, kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kavunun Adana'nın en önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.
Doğan, mayıs ayında hasadı yapılan turfanda kavunun ilk etapta 3-4 liradan satıldığını belirterek, "Turfanda kavun bitti. Ovada kasa kavunların hasadı yapılmakta. Şu anda kilogramı toptan 1-1,5 lira arasında satılmakta. Geçtiğimiz haftalar kavun kilogramı 3-4 lira arasında satılmaktaydı. Havaların ısınmasıyla fiyatlar bir anda aşağı çekildi. Kavun hasadı arttığında fiyatlar biraz daha aşağı düşecektir." ifadesini kullandı.
"250 BİN TON REKOLTE BEKLEMEKTEYİZ"
Ürünün kalitesinin bu yıl çok iyi olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:
"Seralar açıldıktan sonra yağmur yağmaması nedeniyle kavun çok güzel bir kalite yakaladı. Yağışlı havalarda kavun zarar gördüğü için istediğimiz tadı ve aromayı yakalayamıyorduk. Bugüne kadar ekilen kavunların içerisinde en iyi verim ve en iyi tat bu sezon hasat ettiğimiz üründe. Bütün tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla Adana kavununu tüketebilirler. Çünkü bu sezonun ürünleri rengi, kokusu, aromasıyla diğer kavunlardan çok farklı."
Doğan, iki yılda kavun ekim alanın yüzde 20 artış gösterdiğini aktararak " Türkiye'nin kavun üretiminin yüzde 12'si Adana'da gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 44 bin 500 dönüm alanda kavun ekimi yapıldı. Bu yıl yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 50 bin dönüm alanda kavun ekildi. Kavundan 250 bin ton rekolte bekliyoruz." diye konuştu.
"VERİM İYİ, ÜRÜN KALİTELİ"
Çiftçi Mahmut Kardeşler de ürünlerini hasat etmeye başladıklarını belirtti.
Verimden memnun olduklarını anlatan Kardeşler, "Verim iyi, ürün kaliteli. Bayramdan önce tarlada kilogramı 4 liraya yakındı. Şu anda bir liraya yüklüyoruz. Ürünün fiyatının 2,5 liranın altına düşmemesi lazım. Çünkü masrafımız çok." dedi.
Çiftçi Ömer Faruk Kakilli de verimden ve kaliteden memnun olduklarını ancak ürünlerinin daha yüksek fiyattan alınmasını beklediklerini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!