Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'ndeki Adana Açık Cezaevi ile Karataş Açık Cezaevi yollarında polis ekipleri tedbir alarak yol güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi.
Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belediye otobüslerine bindirilerek kentteki çeşitli noktalara gönderildi.
Adana Açık Cezaevi'nden şu ana kadar 145, Karataş Açık Cezaevi'nden de 51 kişi olmak üzere 196 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği, işlemleri tamamlananların tahliyelerinin süreceği öğrenildi.
- Hatay'da 950 hükümlü tahliye edilecek
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle Hatay'da da tahliye işlemleri başladı.
Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 246, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 222 ve Hatay T/Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 482 hükümlünün tahliyesine karar verildi.
Kentteki cezaevlerinden tahliye edilecek 950 hükümlüden işlemleri tamamlananlar, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gönderildi.
- Mersin ve Osmaniye
Mersin'de de kanunun yürürlüğe girmesinin ardından tahliye işlemleri başlatıldı.
Akdeniz ilçesindeki Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi çevresinde polisler güvenlik önlemi aldı.
İşlemleri tamamlanarak tahliye olan hükümlüler, belediye otobüslerine bindirilerek kentteki belirli noktalara götürüldü.
Osmaniye'de de kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyelere başlandı.
Kentte işlemleri tamamlanan 40 hükümlünün tahliye edildiği öğrenildi.
,Ümit Kahrıman,Lale Köklü Karagöz,Mustafa Ünal Uysal
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!