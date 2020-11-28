Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı

AA

Merkez Yüreğir İlçesi’nde Muhammet Nuri Öner’in kullandığı 01 S 0268 minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SL 655 hafif ticari araç, Kozan yolu Ege Bağatur Bulvarı kavşağında çarpıştı.Kazada minibüs şoförü Öner yara almazken, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.