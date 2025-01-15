Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (49) ve kardeşi Şerif D.'nin (42) oturdukları müstakil evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı.

REKLAM advertisement1 İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI İHA'daki habere göre bunun üzerine kardeşlerin yaşadığı Onur Mahallesi'ndeki ikamete operasyon yapıldı. Müstakil evin merdiven dairesinde bulunan bir valizin içerisinde 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 namlusu olmayan tabanca, 2 tabanca gövdesi, 34 şarjör, 14 tabanca parçası ve çelik yelek ele geçirildi. REKLAM Olayla ilgili Mehmet D. ve Şerif D. gözaltına alındı.

"ŞOK OLDUK" SAVUNMASI Emniyette ifadeleri alınan kardeşlerden Mehmet D.'nin, "Ben Manavgat’ta otelde çalışıyorum, Adana’ya yeni geldim. Valizden silahın çıktığını görünce şok oldum" dediği, Şerif D.'nin ise, "Konuyla asla bir ilgim yok, polisin silahı çıkarttığını görünce şok oldum, silahlar bizim değil" dediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. ve Şerif D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.