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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Belediye başkanının içinde olduğu araca silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Belediye başkanının içinde olduğu araca silahlı saldırı!

        Adana'da, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. İşten çıkartılan eski belediye çalışanı A.A.'nın gerçekleştirdiği öne sürülen silahlı saldırıda yaralanan olmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:40 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:40
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        Belediye başkanının içinde olduğu araca silahlı saldırı!
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        Adana'da olay, dün akşam saatlerinde İmamoğlu ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A. iddiaya göre, sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz'ün içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı.

        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından olaya karıştığı öne sürülen bir şüpheliyi Kozan ilçesinde gözaltına aldı.

        "İŞTEN ÇIKARILMASINDAN KİMSE SORUMLU DEĞİL"

        Öte yandan Belediye Başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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