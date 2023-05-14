Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Adana Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Adana Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırması ile birlikte Adana Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Adana seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Adana seçim sonuçları ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Adana genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 14.05.2023 - 22:20 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Adana Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Adana başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Adana seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.51 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 76.7 oldu. Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 515.487 oyla yüzde 49.21 - Recep Tayyip Erdoğan: 474.891 oyla yüzde 45.34 - Sinan Oğan: 52.901 oyla yüzde 5.05 - Muharrem İnce: 4.161 oyla yüzde 0.40 oy aldı.

Adana 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 515.487 oyla yüzde 49.21

Recep Tayyip Erdoğan: 474.891 oyla yüzde 45.34

Sinan Oğan: 52.901 oyla yüzde 5.05

Muharrem İnce: 4.161 oyla yüzde 0.40



Adana Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.93 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:20 itibarıyla yüzde 67.3 oranında açıldı. 2023 Adana milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 413.062 oyla yüzde 45.96 - Millet İttifakı: 351.660 oyla yüzde 39.13 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 90.872 oyla yüzde 10.11 - Ata İttifakı: 17.232 oyla yüzde 1.92 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.293 oyla yüzde 0.26 aldı. Saat 22:20 itibarıyla 2023 Adana milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 413.062 oyla yüzde 45.96

Millet İttifakı: 351.660 oyla yüzde 39.13

Emek ve Özgürlük İttifakı: 90.872 oyla yüzde 10.11

Ata İttifakı: 17.232 oyla yüzde 1.92

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.293 oyla yüzde 0.26

AK Parti: 280.944 oyla yüzde 31.26

CHP: 251.384 oyla yüzde 27.97

MHP: 105.643 oyla yüzde 11.76

İYİ Parti: 100.276 oyla yüzde 11.16

YEŞİL SOL: 73.514 oyla yüzde 8.18

TİP: 17.358 oyla yüzde 1.93

ZP: 17.232 oyla yüzde 1.92

YENİDEN REFAH: 16.378 oyla yüzde 1.82

BBP: 10.097 oyla yüzde 1.12

MEMLEKET: 6.806 oyla yüzde 0.76

GENÇ: 2.411 oyla yüzde 0.27

SOL PARTI: 1.217 oyla yüzde 0.14

MP: 1.115 oyla yüzde 0.12

TKP: 884 oyla yüzde 0.10

AB: 875 oyla yüzde 0.10

HAKPAR: 570 oyla yüzde 0.06

HKP: 472 oyla yüzde 0.05

TKH: 192 oyla yüzde 0.02

ANAP: 0 oyla yüzde 0.00

MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00

GBP: 0 oyla yüzde 0.00

YP: 0 oyla yüzde 0.00

AP: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.