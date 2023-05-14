Adana Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Adana Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Adana başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Adana seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.51 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 76.7 oldu. Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 515.487 oyla yüzde 49.21 - Recep Tayyip Erdoğan: 474.891 oyla yüzde 45.34 - Sinan Oğan: 52.901 oyla yüzde 5.05 - Muharrem İnce: 4.161 oyla yüzde 0.40 oy aldı.



Adana 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 515.487 oyla yüzde 49.21Recep Tayyip Erdoğan: 474.891 oyla yüzde 45.34Sinan Oğan: 52.901 oyla yüzde 5.05Muharrem İnce: 4.161 oyla yüzde 0.40

Adana Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.93 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:20 itibarıyla yüzde 67.3 oranında açıldı. 2023 Adana milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 413.062 oyla yüzde 45.96 - Millet İttifakı: 351.660 oyla yüzde 39.13 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 90.872 oyla yüzde 10.11 - Ata İttifakı: 17.232 oyla yüzde 1.92 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.293 oyla yüzde 0.26 aldı. Saat 22:20 itibarıyla 2023 Adana milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 413.062 oyla yüzde 45.96Millet İttifakı: 351.660 oyla yüzde 39.13Emek ve Özgürlük İttifakı: 90.872 oyla yüzde 10.11Ata İttifakı: 17.232 oyla yüzde 1.92Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.293 oyla yüzde 0.26AK Parti: 280.944 oyla yüzde 31.26CHP: 251.384 oyla yüzde 27.97MHP: 105.643 oyla yüzde 11.76İYİ Parti: 100.276 oyla yüzde 11.16YEŞİL SOL: 73.514 oyla yüzde 8.18TİP: 17.358 oyla yüzde 1.93ZP: 17.232 oyla yüzde 1.92YENİDEN REFAH: 16.378 oyla yüzde 1.82BBP: 10.097 oyla yüzde 1.12MEMLEKET: 6.806 oyla yüzde 0.76GENÇ: 2.411 oyla yüzde 0.27SOL PARTI: 1.217 oyla yüzde 0.14MP: 1.115 oyla yüzde 0.12TKP: 884 oyla yüzde 0.10AB: 875 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 570 oyla yüzde 0.06HKP: 472 oyla yüzde 0.05TKH: 192 oyla yüzde 0.02ANAP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00