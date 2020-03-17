Adana evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı

Olay, gece saatlerinde Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki apartmanda meydana geldi. 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan 23 yaşındaki Y.T. balkonda olduğu sırada dengesini kaybedip, düştü.

Bahçedeki toprak zemine düşen Y.T., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y.T., sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Y.T., Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.