ADANA - Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.Köpeğin masanın çekmecesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, sofra bezine sarılı poşette 6 kilo 800 gram metamfetamin bulundu. Yatak odasında da döşeğin altına gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan H.C.E (19),emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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