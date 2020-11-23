Adana Devlet Tiyatrosu aralıkta 4 oyun sahneleyecek

ADT, Güngör Dilmen'in yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Ben Anadolu" adlı oyunu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 1, 2 ve 3 Aralık'ta sahneleyecek.

Merkezde 8, 10, 12, 15, 17, 19 Aralık'ta Şahin Ergüney'in yönettiği "Sıradan Bir Gün" adlı oyun seyirciyle buluşacak.

Guilherme Figueiredo'nun yazdığı, Mazlum Taşkıran'ın yönettiği "Ezop" adlı oyun Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 22, 24, 26 Aralık'ta sahnelenecek.

Hayatta her şeyi elde etmiş bir insanın yaşadığı kimlik bunalımı, yetersizlik hissi, toplumun yarattığı yozlaşmanın birey üstündeki etkileri ve başarıya ulaşma çabalarını konu alan Peter Turrini'nin yazdığı Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Nihayet Bitti" adlı oyun 29 Aralık'ta aynı merkezde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.