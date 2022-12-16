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Adana Demirsporlu taraftarlar, Sampdoria maçında takımını yalnız bıraktı

Adana Demirspor’un dün İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçında tribünlerin çoğu bölümü boş kaldı. Mücadeleyi 3 bin 635 taraftar takip etti.

Giriş: 16.12.2022 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirsporlu taraftarlar, Sampdoria maçında takımını yalnız bıraktı
İHA

Adana Demirspor, Serie A takımlarından Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

33 bin 543 kişilik kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sadece 3 bin 635 taraftar izledi. Maça gelen taraftarlar da her an mavi-lacivertli ekibe tezahürat yaparak destek verdi.


Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 3 gün sosyal medyada hesabından paylaşım yaparak taraftarların ilgi göstermemesinden yakınmıştı. Sancak’ın yaptığı açıklamada, "Evet arkadaşlar 15'inde hazırlık maçımız var ama maalesef kombine hariç satılan 650 bilet. Üstelik İtalya’nın en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Bu da bize şunu gösteriyor: ne şampiyonluk ne de Avrupa’yı hedeflemememiz lazım. Yok erken saat vs. Transfer beklememek lazım o zaman" ifadelerini kullandı.

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