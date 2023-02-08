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Adana Demirsporlu futbolcu Gulbrandsen: O binadan sağ çıktığıma hala inanamıyorum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaşadıklarını anlattı

Giriş: 08.02.2023 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirsporlu futbolcu Gulbrandsen: O binadan sağ çıktığıma hala inanamıyorum
AA

Adana Demirspor'un Norveçli futbolcusu Gulbrandsen deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.

Norveç basınından Dagbladet'e konuşan 30 yaşındaki forvet, Adana Demirspor kafilesinin Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul'da olduğu sırada sakatlığı nedeniyle Adana'da 15 katlı rezidansta depreme yakalandığını belirtti.

Deprem sırasında hayatından endişe ettiği söyleyen Gulbrandsen, "Dairede ayağa kalkmaya çalıştım. Çok fazla sallandığım için başaramadım. Sürünerek üzerime bazı kıyafetler aldım ve merdivenleri kullanarak apartmanın dışına çıktım. O binadan sağ çıktığıma hala inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

Dışarıda büyük bir panik havası yaşandığını kaydeden Fredrik Gulbrandsen, "Dışarı çıkabildiğimde, birçok insanın da benim gibi apartmanlarından çıkmaya çalıştığını ve etrafa dağıldığını gördüm. Norveçli takım arkadaşım Jonas Svensson'un ailesini aradım ve onları da yanıma alarak kulübün tesislerine gittik." şeklinde konuştu.

Gulbrandsen, deprem nedeniyle büyük travma yaşadığını vurgulayarak, "Travmatik ve gerçeküstü bir durum yaşadık. Ailem ve ben iyi durumdayız. Şu anda çok fazla yıkım var. Durumun nasıl ilerleyeceğini bekleyip göreceğiz. Tüm spor karşılaşmalarına ara verildi. Daha uzun sürer mi bilmiyorum ama bence öyle olmalı. Bu kadar insan, hayatı için savaşırken bizim nasıl futbol oynamamız gerektiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki futbol kariyerine 2019'da Medipol Başakşehir formasıyla başlayan Gulbrandsen, sezon başında Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

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