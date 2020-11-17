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HaberlerFutbol1. LigAdana Demirspor

Adana Demirspor´da koronavirüs şoku

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor´da yapılan açıklamada, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Son yapılan testin ardından Mavi-lacivertli kulüpte pozitif vaka sayısı 37´ye yükseldi.

17.11.2020 - 19:24 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor´da koronavirüs şoku

Adana Demirspor´da 7 Kasım´da yapılan açıklamada, ligin 9´uncu haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele uygulanan koronavirüs testinin ardından, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının ardından 8 Kasım´da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor maçının ertelendiğini duyurmuştu.

8 POZİTİF VAKA DAHA

Mavi-lacivertli kulüpte futbolcular, teknik heyet ve personel karantinaya alındı. Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada, "İzolasyon sürecinin 10´uncu gününde yapılan testlerin sonucunda, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelimizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Sağlık ekibimizin kontrolünde süreç devam etmektedir" ifadelerini yer verildi. Yapılan son testin ardından Adana Demirspor´da pozitif vaka sayısı, 37´ye yükseldi.

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