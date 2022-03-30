Adana Demirspor’da hedef ilk 4

Ligde 48 puanla 5. sırada yer alan mavi-lacivertli ekip, Pazartesi günü 20.30’da deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ilk olarak dün akşam 3-2 İtalya’nın galibiyetiyle sonuçlanan Türkiye - İtalya maçını değerlendirdi. Türkiye milli takımının maça iyi başladığını belirten Montella, “Türkiye dün maça çok iyi başlamıştı. Ancak maçın ilerlemesiyle teknik fark ortaya çıktı. Aslında fark olarak onu söyleyebilirim. Taktiksel bir durum değil çıkan sonuç. Futbolcu değil de tekniksel kalite farkı vardı. Arada tek o fark vardı” diye konuştu.
"YUNUS SAKİN KALIP ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİ"
Yunus Akgün’ün milli takımda forma bulamayışını da değerlendiren Montella, “Çok sakin ve sabırlı olması gerekiyor. En önemlisi oraya gidebilmekti. Şimdi baktığınızda bizimle beraber futbolu çok yüksek seviyelerde oynamaya başladı. Daha yeni bir başlangıçtı aslında bu sezon. Sakin kalıp çalışmaya devam etmesi lazım. Çünkü oraya kadar gitmeyi de çok büyük bir onur olarak görmesi gerekiyor. Devam etmesi lazım orada kalabilmesi için” ifadelerini kullandı.
"BALOTELLI ÜZÜLDÜ"
Mario Balotelli’nin de İtalya Milli Takımı’na davet edilmemesi sonucu üzüldüğünü aktaran Vincenzo Montella, “Mario gidemediği için üzgündü. Ancak bunlar alınan kararlar ve alınan kararlara saygı duyup çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Samet Akaydın da bu sezon müthiş performans gösteren bir futbolcu. Bu seviyelerde devam ederse gelecekte istediğini alabileceğini düşünüyorum. Sakin kalıp çalışmaya devam etmeli” dedi.
"ŞANSLARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Ligi ilk 4 içerisinde bitirmek için çabaladıklarından bahseden Montella, daha sonra şunları söyledi:
“Biz şuana kadar baktığınızda o bölgede kalan bir takım olduk. Bizi oraya kadar getiren oyun sitilimiz ve oyun sitilimizi değiştirmeyeceğiz. İlk 4 için kafamızın rahat olması lazım. Herhangi bir baskımız yok. Sonuna kadar denememiz lazım. Denememiz lazım ki hayal kırıklığımız olmasın. Biz denemedik demeyelim. Oradaysak sonuna kadar oynayacağız. Şanslarımızı deneyip değerlendireceğiz.”
Adana Demirspor'un Fransız oyuncusu Loic Remy ise takıma geldiğinden bu yana talihsizlikler yaşadığını ifade etti. Remy, “Her antrenmanda eski gücüme kavuşmak için çok çalışıyorum. Yaş sadece bir rakam. Ben yine en üst seviyede futbol oynayabileceğime inanıyorum ve bunun için mücadele ediyorum. Rekabet çok önemli. Böyle bir atmosferi tercih ediyorum. Bu şekilde en iyi seviyeye çıkabiliriz ve bunun için çok memnunum. Bu takımın ligi ilk 4’de bitireceğine inanıyorum. Bu hedefe ulaşabilmemiz için sabırlı olmamız gerekiyor” diye konuştu.
Takımın 19 yaşındaki orta saha oyuncularından Mustafa Kapı ise forma şansı yakalamak için çabaladığını, öncelikli hedefinin de Adana Demirspor’a para kazandırarak yurt dışına gidip orada ki bir kulüpte oynamak olduğunu söyledi.
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