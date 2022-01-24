Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz futbolcularından Francis Ezeh, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Her iki oyuncumuza da sezon sonuna kadar mücadele verecekleri takımlarında başarılar dileriz” denildi.

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