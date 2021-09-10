Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, mavi-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.

Ligde 2 puanı bulunan Akdeniz ekibi, sezona birer galibiyet ve beraberlikle başlayan Fatih Karagümrük karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.