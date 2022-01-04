TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Adana Demirspor'a 32 bin, Altaş Denizlispor'a 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Öte yandan, Yılport Samsunsporlu futbolcu Ali Ülgen'e ise kupa müsabakasının hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası uygulandığı aktarıldı.