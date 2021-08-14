İzlandalı 33 yaşındaki Bjarnason, yaptığı açıklamada, mavi-lacivertlilerle 1,5 ay önce görüştüğünü belirtti.
O süreçte Adana'ya geldiğini ve şehri gezdiğini anlatan Bjarnason, "Kulüp ve gelecek planlarıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdim fakat kararı vermek kolay olmadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ailemden 2 yıl uzaktım. Onun için kararı hemen veremedim. Son bir aydır ailemleydim, yeterince zaman geçirdim. Beni buraya gelmem konusunda ikna ettiler. Şu anda geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.
Milli takım formasıyla Türkiye'de oynama şansı yakaladığını anımsatan Bjarnason, şöyle devam etti:
"Sahadaki en güzel atmosferleri Türkiye'de yaşadım. Gerçekten inanılmazlar. Adana Demirspor'dan teklif aldıktan sonra araştırdım. Yeni stadı ve yapılacak yeni tesisle ilgili bilgiler aldım. Şehri araştırdım, gezdim. Hala geziyorum, tam anlamıyla görmüş değilim ama daha fazlasını görmek için sabırsızlanıyorum. Hedefim elimden gelenin en iyisini saha içinde ve antrenmanlarda yapabilmek. Hem kişisel hem takım olarak iyi sezon geçirmek istiyorum. Hep beraber takım olarak ligi en iyi yerde bitirebilmek öncelikli hedefim."
Bjarnason, geçmişte oynadığı liglerden bazı takım arkadaşlarını tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Çok önemli ve iyi oyuncular var. Antrenmanda çok iyi bir atmosfer vardı, gerçekten çok iyi karşılandım. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Benim için işi çok kolaylaştırdılar. Adana Demirspor taraftarının ülkenin en iyi taraftarı olduğunu duydum. Öyle de hissediyorum. Gerçekten çılgın bir taraftar grubumuz var. Çılgın taraftar grubunu seviyorum. Milli takıma karşı oynarken burada pek çok sefer o atmosferi yaşadım. Adana Demirspor taraftarını da görmek için sabırsızlanıyorum. Oyunun iki yönünü de oynamayı seviyorum. Ceza alanı içine girip gol atmayı seviyorum. Agresif bir yapıya sahibim ve topa sahip olmak istiyorum."
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