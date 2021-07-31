Adana Demirspor'un temmuz ayının ilk haftasında kadrosuna dahil ettiği Balotelli'yi Adana Havalimanı'nda mavi-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Adana Demirspor atkısı takan Balotelli için taraftarlar meşale yaktı, tezahürat yaptı.

Balotelli, daha sonra havalimanından ayrıldı.