Adana Demirspor tur için Genk karşısında!

REKLAM advertisement1

Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen mavi-lacivertliler, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek. Turu geçerek Adana Demirspor tarihinde ilk kez Avrupa'da ülkemizi temsil etmek için sahada olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.