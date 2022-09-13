Trabzonspor'un Adana Demirspor'a mağlup olduğu maçta ilginç bir an yaşandı.Adana Demirspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunda Belhanda, yanındaki arkadaşı Bjarnasson'a bıraktı. O da topu tekrar Belhanda'nın önüne attı. Belhanda ceza sahası yakınlarına kadar topu çok iyi taşıdı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ama hakem Atilla Karaoğlan, Belhanda'nın topa iki kere dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

TOROĞLU: "HAKEMİ İPTEN ALDI" Öte yandan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ardından hakem Attila Karaoğlan'ı sert bir dille eleştirdi. Toroğlu, "Samet Akaydın, hakem Attila Karaoğlan'ı ipten aldı. Hakem sadaka versin, kurban kessin. Yoksa var ya, anam, anam, anam! Olacak şey değil. İşin kötüsü ne biliyor musun? Görmediğini verdi." ifadelerini kullandı.

HAKEM YORUMCULARININ GÖRÜŞLERİ Erman Toroğlu: "Gol"

Deniz Çoban: "Gol"

Lale Orta: "Gol"

Bülent Yıldırım: "Gol"