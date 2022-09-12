Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Son şampiyon Trabzonspor, sezona oldukça iyi bir giriş yapan Adana Demispor'a konuk oluyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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