Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan deprem açıklaması

Vincenzo Montella'dan deprem açıklaması

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kendisinin ve takımının durumunun iyi olduğunu, kulübünün takımı başka bir şehre aldığını belirtti.

Giriş: 07.02.2023 - 00:15 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan deprem açıklaması
AA

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kendisinin ve takımının durumunun iyi olduğunu, kulübünün takımı başka bir şehre aldığını belirtti.

İtalyan teknik adam, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde, Türkiye'de Adana'yı da etkileyen deprem felaketlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Montella, İtalya'dan kendisinin durumunu merak edenlere ilişkin bir video mesaj paylaşarak, "İnsanlara iyi olduğuma dair güvence vermek istedim. Adana Demirspor takımı da iyi. Pek çok futbolcumuzun ailesi etkilenmiş durumda. Neyse ki kulüp, hepimizi ailelerimizle beraber başka bir şehre transfer ediyor. Bunlar gerçekten zor zamanlar. Bu hadiseden etkilenen insanlara yakınlığımı belirtmek isterim. Bu gerçekten üst düzey bir drama. Gerçeküstü bir durum. Bundan etkilenen tüm aileler için dua ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kutadgu Bilig nedir?
Kutadgu Bilig nedir?
Kızılay Başkanı: Beşik gibi sallanıyoruz
Kızılay Başkanı: Beşik gibi sallanıyoruz
Bugün hangi illerde okullar tatil? Son dakika açıklaması...
Bugün hangi illerde okullar tatil? Son dakika açıklaması...
5 güreşçimiz enkazdan çıkarıldı
5 güreşçimiz enkazdan çıkarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.