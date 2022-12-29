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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Böyle noktalamak istemiyorduk"

Beşiktaş mağlubiyetini değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “İkinci yarı daha net daha cesaretli bir futbol oynamaya başladık ve net pozisyonlar bulduk. Sonrasında berabere de getirebilirdik ama maalesef yakalayamadık. Tabii ki üzgünüz, böyle noktalamak istemiyorduk seneyi” dedi.

Giriş: 29.12.2022 - 23:37 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella:
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardında düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Maça başladığımızda 15 dakika zorlandığımız bölüm oldu. Sonra toparlandık ama arada golü yedik. Ondan sonra mücadeleye devam ettik. İkinci yarı daha net daha cesaretli bir futbol oynamaya başladık ve net pozisyonlar bulduk. Sonrasında berabere de getirebilirdik ama maalesef yakalayamadık. Tabii ki üzgünüz, böyle noktalamak istemiyorduk seneyi. Şimdi hem zihinsel hem de fiziksel olarak dinlenmemiz gereken bir bölüm var. Sonra önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

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