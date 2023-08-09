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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Umarım rakipler bu havadan etkilenir - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Umarım rakipler bu havadan etkilenir

        Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, NK Osijek maçı öncesi, "Çok iyi hazırlanırken de rakibimize saygı duyuyoruz. Ancak buraya gelenlerin kolay kolay çıkamayacağını biliyoruz. Kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Bütün takım olarak maça hazırız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:35
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        Kluivert: Umarım rakipler bu havadan etkilenir
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hırvatistan’ın NK Osijek ile karşılaşacak olan Y. Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, Yeni Adana Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirdi.

        "BÜTÜN TAKIM OLARAK MAÇA HAZIRIZ"

        Kluivert, “İlk turumuzu geçtikten sonra çalışmalarımıza sıkı bir şekilde başladık. En iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Bu maçın önemi tarihsel anlamda çok büyük. Çok iyi hazırlanırken de rakibimize saygı duyuyoruz. Ancak buraya gelenlerin kolay kolay çıkamayacağını biliyoruz. Kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Bütün takım olarak maça hazırız" ifadelerini kullandı.

        Taraftarların takımı çok iyi desteklediğini aktaran Hollandalı teknik adam, "Takımımız 12. adam olarak üstüne düşeni çok iyi yapıyor. Sıcak hava olarak da aslında çokta fena bir hava yok. Ancak Hırvatistan'dan daha sıcak. Umarım rakipler bu havadan etkilenir" açıklamasında bulundu.

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        "STOPER İHTİYACIMIZ YOK"

        Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Arlind Ajeti ile görüşmesi hakkında da Kluivert, "Başkanımızın yaptığı görüşmeyi görmedim ancak iyi bir stoper. Şu anda takımımızdaki oyuncular üstüne düşeni çok iyi yapıyor ancak stoper gerekirse başkanımız ne derse olur" şeklinde konuştu.

        "ŞU ANDA OJISEK'E KONSANTREYİZ"

        Play Off'ta Olimpyakos-Genk galibiyle oynayacaklarını söyleyen Kluivert, "O maç için de daha zaman var. Süre var onu düşünebilmek için. Şu anda Ojisek'e konsantre olup hem içeri de hem de dışarı da ki maçı kazanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

        NDIAYE: BİZİM REKABETİMİZ TAKIMA KATKI SAĞLAMAK

        Takımın golcülerinden Cherif Ndiaye ise, "Bugün takıma gelen M'baye Niang da takım için katkı sağlamaya geldi. Zaten takip ettiğim bir futbolcuydu. Geldiği için mutluyum. Bizim rekabetimiz takıma katkı sağlamak. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

        Ayrıca Ndiaye, takım olarak rakiplerinden daha kaliteli olduklarını söyledi.

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