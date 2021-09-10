Montella, yaptığı açıklamada, mavi-lacivertlilerin başarılı olabilmek için bütün imkanlara sahip olduğunu belirtti. Takımdan memnun olduğunu ifade eden Montella, futbolcuların çok çalışkan ve öğrenmeye açık olduğunu ifade etti.
İtalyan teknik adam, bazı oyuncuların milli takımda olması bazılarının da sakatlığının bulunması nedeniyle tam kadro antrenman yapamadıklarını aktararak, şöyle konuştu:
"Genel olarak baktığınızda hedeflere ulaşmak için elimizde her şey var ve çocukların ne kadar motive olduğu gördüm. Türk futbolunu, sürekli büyüyen, ilerlemeye çalışan bir sektör olarak gördüm. Ne kadar ileriye gidebilirlerse gitmeye çalışıyorlar. Bununla alakalı da çok çalışma olduğunu gördüm. Hedefleri olan bir futbol ülkesi."
Futbolculuk döneminde Avrupa maçlarında bazı Türk takımına karşı forma giyme fırsatı bulduğunu anımsatan Montella, "Adana Demirspor'u Mario Balotelli buraya transfer olduktan sonra takip etmeye başladım. Mario'nun buraya gelmesi İtalya'da gerçekten çok büyük ses getirdi. Ondan sonra hep takipte kaldım açıkçası." diye konuştu.
VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Montella, şunları aktardı:
"Karagümrük maçı bizi şöyle heyecanlandırıyor, çok fazla eski İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) oyuncusu var. Gerek İtalyan olsun gerek İtalya liginde oynamış olsun birçok oyuncu var. Onların hocası da İtalyan, tanıyorum kendisini. Hani genç bir hoca ama fikirleri ve ideolojisi olan bir hoca olduğunu biliyorum. Taktiksel anlamda maçın kolay geçmeyeceğini söyleyebilirim. Futbolcularımızın da şunu anlaması gerekiyor, futbol maçında bir çok durum var ve o durumlara nasıl reaksiyon verdiğiniz çok önemli. O yüzden her şeye hazırlıklıyız, ona göre çalışıyoruz."
Montella, Yeni Adana Stadı'yla ilgili ''muazzam güzellikte'' değerlendirmesi yaparak, "Bizim bir sonraki maçımız Adana'da. O da beni çok heyecanlandırıyor. Stadı gördüm, muazzam güzellikte bir stadımız var ve taraftarımızın bize ne kadar yakın olduğunu ilk günden beri hissediyorum. İlk maçların ortalamasına baktığınızda taraftarımız en çok stada giden unvanına sahip. O yüzden bunun bizim için ekstra bir motivasyon olması gerekiyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!