TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, önlerindeki 3 maçı da kazanıp ligin ilk yarısını 34 puanla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın göreve başlamasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek üst tura çıkan ve ardından da ligde Tuzlaspor'u yenerek başarılı sonuçlar alan mavi-lacivertliler, Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasına odaklandı.
Bu maçtan da galip gelerek çıkışını sürdürmek isteyen 25 puanlı Adana Demirspor, ligin ilk yarısının 34 puanla tamamlamak istiyor.
Dumlupınar, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı yaşanan tur sevincinin takıma moral olduğunu söyledi.
Geçen hafta Tuzlaspor'u 3-1 mağlup ettiklerini belirten Dumlupınar, şöyle konuştu:
"Tuzlaspor, Adana'ya geldiğinde liderdi. Çok pozitif futbol oynayarak net bir galibiyetle 3 puanı aldık. Trabzonspor'u elemek ve lider Tuzlaspor'u yenmek önemliydi. Salı gününden itibaren Aydeniz Et Balıkesirspor maçına hazırlanmaya başladık. Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Bütün oyuncularımız ve teknik heyet sorumlulukların bilincinde. Aydeniz Et Balıkesirspor maçından sonra İstanbul'a geçeceğiz. Çarşamba günü oynayacağımız İstanbulspor maçına hazırlanmaya devam edeceğiz."
"ÖNÜMÜZDE DURACAK TAKIM YOK"
Dumlupınar, takımda gördükleri eksiklikler konusunda daha çok çalışacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu takımın belli bir potansiyeli var, ligin net en iyi kadrosu bizde. Bu ligde, biz doğruları yaptığımız sürece önümüzde duracak takım yok. Belirleyici biziz, biz ne istersek o olur, büyük bir camiayız, çok iyi bir yönetimimiz var. Her şeyini Adana ve Adana Demirspor'a adamış bir başkanımız var. Herkesin tek bir isteği var, bu takımın Süper Lig'e çıkması. Herkes o istekte bulunduğu ve çalıştığımız sürece bunun önünde kimse duramaz diye düşünüyorum ve duramayacak da... Çok çalışmamız gerekiyor, çok eksiğimiz var. Her şey günden güne çok iyiye gidiyor. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Daha çabuk ve ofansif oyun, daha çok pres yapan, mücadeleyi bırakmayan bir takım olmak istiyoruz."
Rehavete girmeyeceklerini vurgulayan Dumlupınar, şunları kaydetti:
"Puan itibarıyla play-off potasının bile altındayız, 7. sıradayız. Oynanmamış 3 maçımız var. Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasını kazanmak ve puanımızı 28'e yükseltmek istiyoruz. Sonra İstanbulspor ve Menemenspor maçlarını oynayacağız. Hedef, devre arasına 34 puanla girmek. Şu an ise tek hedef var o da cumartesi günü oynayacağımız Aydeniz Et Balıkesirspor maçı."
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Adana Demirspor, 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
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