Dumlupınar yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından çıktıkları 3 maçı da kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Geçen hafta deplasmanda 1-0 geriye düştükleri maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiklerini anımsatan Dumlupınar, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Dumlupınar, sadece oynayan değil, sonradan oyuna giren ve kadroda olmayan oyuncuların da inançlarıyla takıma katkı sağladığının altını çizerek, "Erzurum'dan döndük, şehir yanıyordu. Şampiyonluk öncesi fragman yaşattılar. Oyuncularımız, nerede olduklarını, şehrin ne istediğini zaten biliyorlardı ama çok iyi kavradılar." dedi.
Lige verilen arada çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Dumlupınar, "Türkiye'de hiç kimsenin yapmadığı iki etap halinde kamp yaptık. Oyuncularımız fizik olarak oldukça fit durumda. Özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra oyunun nasıl değiştiğini herkes görüyor. Kampın gerçekten çok faydasını gördük. Biz her şeyimizle şampiyonluğa hazırız. Bir tane final maçımız var, pazar günü oynayacağımız Altay maçı." diye konuştu.
"HAK EDİLEN ŞAMPİYONLUĞU HEP BERABER YAŞAYACAĞIZ"
Takımın ve şehrin şampiyonluk istediğini vurgulayan Dumlupınar, şunları kaydetti:
"Böyle olduğu zaman başarılar geliyor, şampiyonluklar geliyor. Biz güzel bir aileyiz şehir olarak. Erzurum'dan döndükten sonra o hasret gün yüzüne çıktı. İnşallah hak edilen şampiyonluğu hep beraber yaşayacağız. Şu an ikinci sıradayız, kontrol bizde. Kalan 3 maçımızı kazandığımız takdirde direkt Süper Lig'e çıkacağız. Şimdi istediğimiz yerdeyiz, ikinci sıradayız. İnşallah şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. 3 maçımızı kazandığımız takdirde hep beraber Süper Lig'e çıkacağız. Herkes emeklerinin karşılığını bulacak inşallah. Asıl hedef Süper Lig'e çıkmamız ama lig birincisi olarak çıkarsak bunu ekstra taçlandırmış oluruz."
İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, 57 puanlı lider Hatayspor'un ardından 54 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Akdeniz ekibi, ligin 32. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Altay'ı 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!