Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Club Brugge forması giyen 29 yaşındaki Simon Deli ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Deli" denildi.

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