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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor, PSG'den Michut'u kadrosuna kattı! - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor, PSG'den Michut'u kadrosuna kattı!

        Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 19:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:26
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        Adana Demirspor'a PSG'den transfer!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Edouard Michut'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Edouard Michut ile 1 yıllık kiralık satın alma opsiyonlu anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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