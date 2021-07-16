Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Altınordu forması giyen 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sol kanat oyuncusu Metehan'ın, Bolu kampına katılarak çalışmalara başladığı bildirildi.