Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli kalecimiz Emilijus Zubas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

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