Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

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STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEM: Burak Pakkan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Semih, Cisse, Mohammadi, Tayfun, Gravillon, Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Aimbetov

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Nuno Da Costa

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde 2024 yılında henüz galibiyet alamayan Yukatel Adana Demirspor, formda Kasımpaşa karşısında galibiyet arıyor. Ligde 9. sıraya kadar gerileyen mavi şimşekler, son 14 maçta sadece 1 kez kazabildi.

REKLAM Konuk Kasımpaşa ise Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor galibiyetleri ile rahat bir nefes aldı. 3. sıradaki Beşiktaş'ın 4 puan kadar gerisine gelen Kasımpaşa galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı. Bu karşılaşmada da lacivert-beyazlı ekibin en büyük kozu 11 gollü Aytaç Kara olacak. 43 golle Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra ligin en golcü takımı olan sami uğurlu'nun öğrencileri bu özelliğiyle dikkat çekiyor.