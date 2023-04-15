AA / HABERTURK.COM

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1 18' Akintola, 21' Akintola, 27' Yusuf Sarı Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Vale, Tırpan, Hajradinovic, Chouiar, Mustafa, Fall Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Adana Demirspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ligde topladığı 48 puanla dördüncü sırada yer alan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, son beş maçının üçünü kazanırken, ikisinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Selçuk İnan ile yollarını ayıran ve Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa ise Trabzonspor karşısında aldığı galibiyet ile moral bulmuştu.

Bugüne kadar Kasımpaşa ile oynadığı beş Spor Toto Süper Lig maçının ikisini kazanan Adana Demirspor, bu iki galibiyeti de gol atabildiği iki karşılaşmada aldı.

Geçen hafta Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Kemal Özdeş ise Mustafa Denizli'den bu yana Kasımpaşa'da göreve geldikten sonra çıktığı ilk iki Spor Toto Süper Lig maçında puan kaybetmeyen ilk teknik direktör olmak istiyor.

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak