Adana Demirspor kalecisini Adana'da buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bosna Hersekli kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Karacic, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giymişti.