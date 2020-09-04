Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 3 sezondur mavi-lacivert formayı giyen Kurtuluş Yurt ile görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kurtuluş Yurt'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi, futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu.