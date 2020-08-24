Kulübün sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, mavi-lacivertliler İsrail'in Bnei Yehuda takımında top koşturan 30 yaşındaki Litvanyalı milli kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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