Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Onyekuru 2018-2021 yılları arasında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.