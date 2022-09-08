Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Töre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Hoş geldin Gökhan Töre." ifadesi kullanıldı.

30 yaşındaki Töre, son olarak Beşiktaş forması giymişti.