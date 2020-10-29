Adana Demirspor, galibiyet serisini sürdürme peşinde

AA

Ligde 7 maçta 14 puan toplayan mavi-lacivertliler, son 2 maçta aldıkları galibiyetlerin ardından Samsun ekibiyle yapacakları maçı da kayıpsız geçmeyi hedefliyor.Teknik direktör Ümit Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 maçta alınan galibiyetlerden dolayı oyuncularına teşekkür ettiğini belirtti.

Her hafta oyun anlamında gelişmeye devam edeceklerini anlatan Özat, şöyle konuştu:

"Hep kazanmalıyız ve seri yapmalıyız, diye düşünüyorum. Bunu da başarabilecek oyuncularım var. İyi bir oyuncu ekibine sahibiz. İnşallah eksikler de aramıza katıldığında daha bütün ve iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. İnsanlar gol yemediğimiz maçta savunma ağırlıklı oynadığımızı düşünüyor. Böyle bir şey olmadığını ifade etmek isterim. Son 3 maça baktığınız zaman, sıkıştırılmış haftalarda maçları kazanmak çok önemli. Bir anda sıçrama yapabiliyorsunuz, tabelada daha iyi yerlere gelebiliyorsunuz."

- "Bir kıvılcıma ihtiyaç vardı, oyuncularım onu yakaladı"

Yaş ortalamalarının yüksekliğine ve oyuncuları "ekonomik" kullanmak zorunda olduklarına değinen Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da şu ana kadar başardığımıza inanıyorum. Önümüzde geçen haftaki gibi dar bir zaman yok. Yılport Samsunspor'a karşı iyi ve sıkı çalışıyoruz. Yılport Samsunspor maçında da elimizden gelenin yüzde 100'ünü vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah istediğimiz neticeyle ayrılacağımıza inanıyorum. Bir kıvılcıma ihtiyaç vardı, oyuncularım onu yakaladı. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçını da istediğimiz gibi geçersek yolumuzun daha açık olduğuna inanıyorum ama maç maç gitmekte fayda var."

Özat, Samsun ekibinin ligin favori takımlarından olduğunu belirterek, "Geçen seneden birbirini tanıyan birçok oyuncuları, başarılı bir antrenörleri var. Bana göre her türlü sonuca açık bir maç ama yavaş yavaş rüzgarı arkamıza aldığımızı düşünüyorum. Yılport Samsunspor maçı, oyuncularımın seriyi devam ettirmeleri adına önemli bir başlangıç olacak. Kazanmanın ne demek olduğunu oyuncularıma anlattım." diye konuştu.

Yılport Samsunspor maçında da oyuncuların gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Özat, "Çok büyük anormallikler olmazsa 10. haftadan sonra bu trenin kalkacağına, arkasına bakmadan ilerleyeceğine inanıyorum çünkü son bir milli maç arası olur. Önemli olan oraya kadar gitmek. Ondan sonra da yolumuzun açık olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Tayyip Talha Sanuç: "Kalite olarak bu ligin en iyi takımıyız"

Mavi-lacivertlilerin 20 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç da Yılport Samsunspor maçında kalitelerini ortaya çıkararak 3 puan almak istediklerini vurguladı.Ligde hedefledikleri yolda ilerlemek istediklerini aktaran Tayyip Talha, "Takımımıza ve arkadaşlarıma güveniyorum. Kalite olarak bu ligin en iyi takımıyız. Sahada elimizden gelen mücadeleyi verirsek kazanamayacağımız maçın olmadığını düşünüyorum. Maç maç ilerliyoruz, önümüzde Yılport Samsunspor maçı var. Güçlü bir rakip, kalitemizi göstererek bu maçtan da 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.