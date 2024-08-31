Adana Demirspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Adana Demirspor, Galatasaray karşısında galibiyet arayacak. Adana Demirspor, geçen sene Galatasaray'a 3-1 ve 3-0 mağlup olmuştu. Peki, "Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Adana Demirspor-Galatasaray maçının oynanacağı tarih...