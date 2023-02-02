Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Serdar Aziz ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda yok. Yeni transfer Oosterwolde ise kadroya alındı.

Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Serdar Aziz ise sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmedi.