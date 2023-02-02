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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler ve kadrolar! - Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı skor

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 22. hafta maçında sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oluyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin 44 puan toplarken, Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'un ise 37 puanı bulunuyor.

Giriş: 02.02.2023 - 19:01 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler ve kadrolar! - Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı skor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Yeni Adana Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Valencia, Batshuayi

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Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki 44 puanlı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

F.BAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Serdar Aziz ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda yok. Yeni transfer Oosterwolde ise kadroya alındı.

8 İSİM SINIRDA

Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Serdar Aziz ise sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmedi.

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