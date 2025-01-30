Adana Demirspor'da Mustafa Alper Avcı dönemi!
Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Alper Avcı'nın getirildiğini açıkladı.
Adana Demirspor son olarak Manchester City altyapısında görev alan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Avcı'nın teknik ekip kadrosunun şu isimlerden oluştuğu ifade edildi:
Kieron John Lovelady: Yardımcı Antrenör
(Daha önceki kulübü; Manchester City Altyapı)
Dean Thomas John Holden: Yardımcı Antrenör
(Daha önceki kulübü; Al Ettifaq)
Luis Conde Garcia: Kaleci Antrenörü
(Daha önceki kulübü; Atlético Madrid)
Serdar Ark: Atletik Performans Antrenörü
(Daha önceki kulübü; Erzurum FK)