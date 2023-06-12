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Adana Demirspor'da Montella dönemi sona erdi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Giriş: 12.06.2023 - 21:35 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor'da Montella dönemi sona erdi
DHA

Spor Toto Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlayan ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.

Ligin bitimiyle ülkesine dönen Montella, mavi-lacivertli takımla devam etmeme kararı aldı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı yayında "Montella´ya teklifimizi ilettik.2 yıllık sözleşmesi bitmişti. Taraftarımız rahat olsun en az onun kadar kariyerli bir hoca getireceğiz" dedi.

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