Ümit Özat yönetimindeki Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor'un konuğu oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Mavi Şimşekler, 12. dakikada Mehmet Akyüz'ün golüyle 1-0 öne geçti.

34 yaşındaki golcü, ikinci yarıda bir kez daha sahne aldı ve 49. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

59. dakikada Volkan Şen'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Akyüz, uzak köşeye yaptığı plaseyle kendisinin ve takımının 3. golünü atarak hat-trick yaptı.

Bu sezon 6. maçında 7. golünü kaydeden 34 yaşındaki golcü oyuncu, Bursaspor ve Ankaraspor maçlarında da 2'şer gol atmıştı.