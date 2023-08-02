Adana Demirspor'da M'Baye Niang sesleri
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi Şimşekler, bonservisi elinde olan M'baye Niang'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor
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Andreaw Gravillon ve Luis Nani gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor kadro çalışmalarına devam ediyor.
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Mavi Şimşekler son olarak Auxerre forması giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna katmak istiyor.
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Bonservisi elinde olan futbolcu için Yukatel Adana Demirspor görüşmelerini sürdürüyor.
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28 yaşındaki Senegalli golcü kariyerinde Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli ve Bordeaux gibi takımlarda forma giydi.
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M’baye Niang, Fransa Ligue 1'de 165 maçta 40 gol atıp 12 asiste imza attı.
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