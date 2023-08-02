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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor'da M'Baye Niang sesleri - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'da M'Baye Niang sesleri

        Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi Şimşekler, bonservisi elinde olan M'baye Niang'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 13:09
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          Andreaw Gravillon ve Luis Nani gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor kadro çalışmalarına devam ediyor.

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          Mavi Şimşekler son olarak Auxerre forması giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna katmak istiyor.

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          Bonservisi elinde olan futbolcu için Yukatel Adana Demirspor görüşmelerini sürdürüyor.

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          28 yaşındaki Senegalli golcü kariyerinde Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli ve Bordeaux gibi takımlarda forma giydi.

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          M’baye Niang, Fransa Ligue 1'de 165 maçta 40 gol atıp 12 asiste imza attı.

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