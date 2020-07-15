İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, geçen hafta Ümraniyespor'u 3-2 yenen Adana Demirspor, şampiyonluğu garantileyen 63 puanlı Hatayspor ve 59 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
Ligin son haftasında cumartesi günü saat 17.30'da sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak mavi-lacivertliler, bu maçtan galip ayrılarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hata yapmasını bekleyecek.
Doğrudan Süper Lig'e yükselme inancını koruyan Akdeniz ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybı yaşaması halinde 2. sıraya yükselip Hatayspor'un ardından doğrudan Süper Lig bileti alan 2. ekip olmak istiyor.
"İNANCIMIZI KAYBETMEDİK"
Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, AA muhabirine, cumartesi günü ligin son hafta maçında İstanbulspor'u yenmek istediklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendikten sonra ipleri ellerine aldıklarını ancak sonraki hafta Altay maçında puan kaybı yaşayarak avantajlarını kaybettiklerini anlatan Dumlupınar, şöyle konuştu:
"Altay maçını kazansaydık farklı şeyler konuşuyor olacaktık ama Altay maçında berabere kaldık. Tabii Altay maçından sonra kontrol Büyükşehir Belediye Erzusumspor'a geçti. Altay'ın en azından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la berabere kalmasını bekliyorduk çünkü kendilerinin de play-off iddiası vardı. Biz İstanbulspor maçını kazanacağız. Erzurum'dan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Biz sadece elimize gelen fırsatı kaçırdık ama Süper Lig'e çıkmakla alakalı inancımızı hiçbir şekilde kaybetmedik. Lig daha bitmedi. Cumartesi sonuçlardan sonra ne olacağına bakacağız."
Dumlupınar, mavi-lacivertli taraftarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinden sonra kentte kendilerine şampiyonluk fragmanı yaşattığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Çok güzel duygular yaşadık, herkes Süper Lig beklentisi içinde. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Biz bu şehrin özlemini biliyoruz. Allah nasip ederse öyle veya böyle bu takım Süper Lig'e çıkacak. Bize inansınlar, güvensinler. Bizim inancımız, öz güvenimizden hiçbir şey eksilmedi. Bilakis daha da kamçılanmış vaziyette. Süper Lig'e bu hafta çıkmamız gerekiyorsa bu hafta çıkacağız. Yoksa play-off'tan bu takım Süper Lig'e çıkacak."
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