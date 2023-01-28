Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan Pape Cherif Ndiaye ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.